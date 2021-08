Covid oggi Italia, 4.845 nuovi contagi e 27 morti: bollettino 3 agosto (Di martedì 3 agosto 2021) Sono 4.845 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia di oggi, martedì 3 agosto, secondo i dati dell’ultimo bollettino della Protezione Civile con i dati del ministero della Salute. oggi i morti sono stati 27 e i tamponi fatti sono stati 209.719 con un tasso di positività al 2,3%. Nove in più i ricoveri in terapia intensiva con 26 ingressi da ieri, mentre i ricoverati con sintomi da ieri sono stati 126 per un totale di 2.196 persone. Da inizio pandemia le vittime sono state 128.115. Sono 4.141.043 i guariti, 3.615 in più da ieri. I dati, regione per ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 3 agosto 2021) Sono 4.845 ida Coronavirus indi, martedì 3, secondo i dati dell’ultimodella Protezione Civile con i dati del ministero della Salute.sono stati 27 e i tamponi fatti sono stati 209.719 con un tasso di positività al 2,3%. Nove in più i ricoveri in terapia intensiva con 26 ingressi da ieri, mentre i ricoverati con sintomi da ieri sono stati 126 per un totale di 2.196 persone. Da inizio pandemia le vittime sono state 128.115. Sono 4.141.043 i guariti, 3.615 in più da ieri. I dati, regione per ...

