Covid oggi Israele, quasi 4.000 contagi: record da marzo (Di martedì 3 agosto 2021) Sono quasi 4.000 i contagi da coronavirus in Israele oggi, 3 agosto 2021, secondo i dati del bollettino con i numeri delle ultime 24 ore. I dati del ministero della Salute riportati da Ynet fanno riferimento a altri 3.818 israeliani risultati positivi al test per il Covid-19 e di un tasso di positività rispetto al numero di esami effettuati arrivato al 3,78%. Si tratta, scrive il Jerusalem Post, del bollettino più preoccupante da inizio marzo e con altri 15 decessi da lunedì mattina il Paese registra il bilancio più grave da quattro mesi. I pazienti in condizioni definite gravi sono 221, ... Leggi su italiasera (Di martedì 3 agosto 2021) Sono4.000 ida coronavirus in, 3 agosto 2021, secondo i dati del bollettino con i numeri delle ultime 24 ore. I dati del ministero della Salute riportati da Ynet fanno riferimento a altri 3.818 israeliani risultati positivi al test per il-19 e di un tasso di positività rispetto al numero di esami effettuati arrivato al 3,78%. Si tratta, scrive il Jerusalem Post, del bollettino più preoccupante da inizioe con altri 15 decessi da lunedì mattina il Paese registra il bilancio più grave da quattro mesi. I pazienti in condizioni definite gravi sono 221, ...

