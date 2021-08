Covid oggi Campania, 361 contagi e 4 morti: bollettino 3 agosto (Di martedì 3 agosto 2021) Sono 361 i nuovi contagi da Coronavirus in Campania secondo il bollettino di oggi, martedì 3 agosto. Nella tabella si fa riferimento ad altri 4 morti. Da ieri i dimessi o guariti sono stati 909. Nella Regione al momento ci sono 7.840 positivi. Tra le province con il maggior numero di nuovi contagi Napoli a 222, Salerno a 60, Caserta a 33, Avellino a 16 e Benevento a 12. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 3 agosto 2021) Sono 361 i nuovida Coronavirus insecondo ildi, martedì 3. Nella tabella si fa riferimento ad altri 4. Da ieri i dimessi o guariti sono stati 909. Nella Regione al momento ci sono 7.840 positivi. Tra le province con il maggior numero di nuoviNapoli a 222, Salerno a 60, Caserta a 33, Avellino a 16 e Benevento a 12. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Ultime Notizie dalla rete : Covid oggi Covid: in calo il tasso di positività, aumentano i ricoveri "La lotta al Covid non va in vacanza. Il lavoro negli hub vaccinali di tutta Italia andrà avanti, senza sosta, anche in questo mese di agosto. Oggi ne ho parlato con il Generale Figliuolo. Il vaccino ...

Covid, nei vaccinati positivi il virus 'non arriva ai polmoni' Il vaccinato tende ad ammalarsi meno di Covid e sappiamo che un paziente tende a essere contagioso più a lungo rispetto a un soggetto che si infetta semplicemente, come appunto un vaccinato che si ...

Covid oggi 3 agosto 2021 Italia e Lombardia: 4.845 casi e 27 morti, positività al 2,3% IL GIORNO Seconda dose di vaccino per i giocatori di Genoa e Samp Seconda dose di vaccino per i calciatori di Sampdoria e Genoa: ad accoglierli il presidente della Regione Liguria Toti ...

Green pass per entrare alla Camera: ecco come funziona Per entrare alla Camera dei deputati e accedere a determinati servizi sarà necessario il Green pass. Il Collegio dei Questori della Camera ha adottato una deliberazione che prevede, dal ...

