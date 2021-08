Covid oggi Abruzzo, 54 contagi: bollettino 3 agosto (Di martedì 3 agosto 2021) Sono 54 (di età compresa tra 8 mesi e 84 anni) i contagi da coronavirus in Abruzzo oggi, 3 agosto 2021, secondo i dati del bollettino della regione. Da ieri non si registrano morti. Nelle ultime 24 ore, altri 69 dimessi/guariti. Gli attualmente positivi in Abruzzo sono 1471 (-15 rispetto a ieri). 42 pazienti (+4 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in area medica; 1 (invariato rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre gli altri 1428 (-19 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 2157 ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 3 agosto 2021) Sono 54 (di età compresa tra 8 mesi e 84 anni) ida coronavirus in, 32021, secondo i dati deldella regione. Da ieri non si registrano morti. Nelle ultime 24 ore, altri 69 dimessi/guariti. Gli attualmente positivi insono 1471 (-15 rispetto a ieri). 42 pazienti (+4 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in area medica; 1 (invariato rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre gli altri 1428 (-19 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 2157 ...

