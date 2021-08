Covid | news Vaccini | Italia verso 70 milioni di dosi Tra tre giorni il Green pass LIVE

(Di martedì 3 agosto 2021) I sindacati a Draghi: la carta verde non sia un'arma per licenziare. Nelle ultime 24 ore 3.190 nuovi positivi e 23 morti. L'attacco hacker alla Regione Lazio: server ancora in tilt. Zingaretti parla di atto terroristico, una pista porterebbe all'Europa dell'Est. Le prenotazioni deirestano bloccate

Advertising

repubblica : Dopo Covid spermatozoi alterati, ma in qualche mese tornano normali - repubblica : Firenze, neonata di 26 giorni positiva al Covid: è in rianimazione al Meyer - eziomauro : Covid, attacco hacker al Lazio, disattivati sistemi e portale della rete vaccinale - claudio_2022 : Mega-festa con 700 ospiti e vip sull'isola 'dei Kennedy', bufera su Barack Obama. - maelmale : -

Ultime Notizie dalla rete : Covid news

"Nonostante i recenti lockdown in risposta alla epidemia diin un contesto di lenti progressi nella vaccinazione, la Reserve Bank of Australia ha scelto di non modificare la politica delineata ...Rispetto a luglio 2020, le immatricolazioni sono calate del 19,4% (dato ancora più pesante se si guarda al 2019, prima che arrivasse il flagello- 19: - 28,1%). Un brusco ritorno alla realtà ...I lavoratori delle cooperative sanitarie sul piede di guerra. La Asl Lanciano Vasto Chieti ha comunicato alle cooperative che operano nelle strutture ospedaliere del territorio (servizio in Proroga fi ...I militari della Guardia di Finanza di Punta Raisi, unitamente ai Funzionari dell’Ufficio delle Dogane, hanno denunciato due persone per detenzione di sostanze stupefacenti. Si tratta di due passegger ...