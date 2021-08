Covid, news. Vaccini, Italia verso 70 milioni di dosi. Tra tre giorni il Green pass. LIVE (Di martedì 3 agosto 2021) I sindacati a Draghi: la carta verde non sia un'arma per licenziare. Nelle ultime 24 ore 3.190 nuovi positivi e 23 morti. L'attacco hacker alla Regione Lazio: server ancora in tilt. Zingaretti parla di atto terroristico, una pista porterebbe all'Europa dell'Est. Le prenotazioni dei Vaccini restano bloccate Leggi su tg24.sky (Di martedì 3 agosto 2021) I sindacati a Draghi: la carta verde non sia un'arma per licenziare. Nelle ultime 24 ore 3.190 nuovi positivi e 23 morti. L'attacco hacker alla Regione Lazio: server ancora in tilt. Zingaretti parla di atto terroristico, una pista porterebbe all'Europa dell'Est. Le prenotazioni deirestano bloccate

