Covid, news. Bollettino: 4.845 nuovi casi e 27 morti. Tasso positività al 2,3%. LIVE (Di martedì 3 agosto 2021) Secondo gli ultimi dati, i temponi effettuati nelle ultime 24 ore sono 209.719. Salgono i ricoveri ordinari (+126) e le terapie intensive (+9). Il presidente della conferenza delle Regioni Fedriga: "Verso dimezzamento costo tamponi rapidi". Intanto dopo l'attacco attacco hacker alla Regione Lazio saranno anche i pm dell'antiterrorismo a indagare Leggi su tg24.sky (Di martedì 3 agosto 2021) Secondo gli ultimi dati, i temponi effettuati nelle ultime 24 ore sono 209.719. Salgono i ricoveri ordinari (+126) e le terapie intensive (+9). Il presidente della conferenza delle Regioni Fedriga: "Verso dimezzamento costo tamponi rapidi". Intanto dopo l'attacco attacco hacker alla Regione Lazio saranno anche i pm dell'antiterrorismo a indagare

