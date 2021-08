Covid, Microsoft: negli Usa obbligo di vaccino per il rientro in ufficio (Di martedì 3 agosto 2021) (Teleborsa) – Microsoft ha reso noto che chiederà ai dipendenti di essere vaccinati contro il coronavirus, a partire da settembre, per poter rientrare negli uffici statunitensi. La società di software richiederà prova di vaccinazione anche ai fornitori e agli ospiti che visiteranno il suo campus. Microsoft ha comunque aggiunto che i suoi uffici non riapriranno completamente prima del 4 ottobre, rispetto alla precedente intenzione di riaprire il 7 settembre, dopo la chiusura di marzo 2020. I dipendenti che non si vaccineranno per motivi religiosi o per condizioni mediche specifiche avranno dei luoghi di lavoro riservati. Dei 181mila ... Leggi su quifinanza (Di martedì 3 agosto 2021) (Teleborsa) –ha reso noto che chiederà ai dipendenti di essere vaccinati contro il coronavirus, a partire da settembre, per poter rientrareuffici statunitensi. La società di software richiederà prova di vaccinazione anche ai fornitori e agli ospiti che visiteranno il suo campus.ha comunque aggiunto che i suoi uffici non riapriranno completamente prima del 4 ottobre, rispetto alla precedente intenzione di riaprire il 7 settembre, dopo la chiusura di marzo 2020. I dipendenti che non si vaccineranno per motivi religiosi o per condizioni mediche specifiche avranno dei luoghi di lavoro riservati. Dei 181mila ...

Advertising

alex_m_84 : RT @WindowsBlogIta: Microsoft obbligherà tutti i dipendenti a fare il vaccino per il Covid-19 - WindowsBlogIta : Microsoft obbligherà tutti i dipendenti a fare il vaccino per il Covid-19 - setteBIT : Dopo Google, Facebook e Disney - ReiKashino : Se io fossi un articolista di @lercionotizie, avrei già scritto un articolo del tipo: 'Microsoft Windows Hello requ… - nana_bubico : #Pfizer Announces #COVID-19 Vaccine Upgrade Pfizer annuncia l'aggiornamento del vaccino COVID-19, ora include il… -