Covid, le notizie di oggi. Tra tre giorni l'entrata in vigore del Green pass. DIRETTA (Di martedì 3 agosto 2021) I sindacati a Draghi: la carta verde non sia un'arma per licenziare. Nelle ultime 24 ore 3.190 nuovi positivi e 23 morti. L'attacco hacker alla Regione Lazio: server ancora in tilt. Zingaretti parla di atto terroristico, una pista porterebbe all'Europa dell'Est. Le prenotazioni dei vaccini restano bloccate

VittorioSgarbi : Solo tre settimane fa la Regione Lazio ci informava di avere stanziato 2,2 milioni di euro per la digitalizzazione… - Agenzia_Ansa : 'È in corso un potente attacco hacker al ced regionale. I sistemi sono tutti disattivati compresi tutti quelli del… - Agenzia_Ansa : La Cina ha registrato ieri altri 98 casi di Covid, aggiornando i massimi giornalieri del 2021, con la variante Delt… - SkyTG24 : Covid, le notizie di oggi. Tra tre giorni l'entrata in vigore del Green pass. DIRETTA - attiliolioi : RT @OrtigiaP: Covid: spike danneggia direttamente cellule di vasi sanguigni -