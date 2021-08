Covid, Landini (Cgil): “No alle discriminazioni o ai licenziamenti per i non vaccinati” (Di martedì 3 agosto 2021) Nel corso dell'incontro con il presidente del Consiglio, Mario Draghi, ''abbiamo detto che il green pass non può diventare uno strumento che le aziende possono utilizzare per demansionare, licenziare o discriminare i lavoratori e le lavoratrici''. A riferirlo è stato il leader della Cgil Maurizio Landini, al termine dell'incontro ieri sera con il premier a Palazzo Chigi. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 3 agosto 2021) Nel corso dell'incontro con il presidente del Consiglio, Mario Draghi, ''abbiamo detto che il green pass non può diventare uno strumento che le aziende possono utilizzare per demansionare, licenziare o discriminare i lavoratori e le lavoratrici''. A riferirlo è stato il leader dellaMaurizio, al termine dell'incontro ieri sera con il premier a Palazzo Chigi. L'articolo .

