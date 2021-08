Covid: in Italia 4.845 nuovi casi e 27 morti, la positività scende al 2,3% (Di martedì 3 agosto 2021) AGI - In aumento il numero di nuovo casi di coronavirus in Italia: sono 4.845, contro i 3.190 delle 24 ore precedenti. Notevole il numero di tamponi e test effettuati: sono stati 209.719, ben 126.496 in più rispetto. Il che ha influito sull'indice di positività, abbassandolo al 2,3% contro il 3,8% precedente. Sono i dati contenuti nel report quotidiano del ministero della Salute. Il numero dei decessi oggi è pari a 27, per un totale di 128.115 vittime dall'inizio dell'epidemia in Italia. Quanto ai ricoveri, in crescita: sono 2.196 contro i 2.070 precedenti; in salita anche il numero di terapie intensive, 258 contro 249 ... Leggi su agi (Di martedì 3 agosto 2021) AGI - In aumento il numero di nuovodi coronavirus in: sono 4.845, contro i 3.190 delle 24 ore precedenti. Notevole il numero di tamponi e test effettuati: sono stati 209.719, ben 126.496 in più rispetto. Il che ha influito sull'indice di, abbassandolo al 2,3% contro il 3,8% precedente. Sono i dati contenuti nel report quotidiano del ministero della Salute. Il numero dei decessi oggi è pari a 27, per un totale di 128.115 vittime dall'inizio dell'epidemia in. Quanto ai ricoveri, in crescita: sono 2.196 contro i 2.070 precedenti; in salita anche il numero di terapie intensive, 258 contro 249 ...

