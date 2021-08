Covid, in Germania mascherina fino a primavera 2022 (Di martedì 3 agosto 2021) Mascherine fino a primavera 2022 in Germania. Il ministero della Salute tedesco si prepara a raccomandare l’estensione di misure atte a contenere la diffusione del coronavirus, per evitare un’impennata dei nuovi casi nei prossimi mesi. Guardando all’autunno e all’inverno, saranno ancora necessarie misure protettive “per salvaguardare il sistema sanitario da un carico eccessivo e i gruppi di persone che non possono vaccinarsi da una grave malattia”, dice il ministero in un rapporto ottenuto dalla Dpa. Tuttavia, le misure necessarie saranno probabilmente più moderate di quelle imposte nello scorso autunno-inverno, grazie ai ... Leggi su italiasera (Di martedì 3 agosto 2021) Mascherinein. Il ministero della Salute tedesco si prepara a raccomandare l’estensione di misure atte a contenere la diffusione del coronavirus, per evitare un’impennata dei nuovi casi nei prossimi mesi. Guardando all’autunno e all’inverno, saranno ancora necessarie misure protettive “per salvaguardare il sistema sanitario da un carico eccessivo e i gruppi di persone che non possono vaccinarsi da una grave malattia”, dice il ministero in un rapporto ottenuto dalla Dpa. Tuttavia, le misure necessarie saranno probabilmente più moderate di quelle imposte nello scorso autunno-inverno, grazie ai ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Covid, la Germania verso lo stop ai test gratis per i non vaccinati - MediasetTgcom24 : Covid, la Germania offrirà la terza dose di vaccino da settembre #coronavirus - Adnkronos : In #Germania mascherina fino a primavera 2022. #covid - ilfaroonline : Covid-19, in Germania mascherine “necessarie” fino a primavera 2022 - Nicola_Firenze : RT @Adnkronos: In #Germania mascherina fino a primavera 2022. #covid -