Covid, in Campania quattro nuove vittime (Di martedì 3 agosto 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Sono 361 i nuovi positivi al Covid in Campania, su 6.978 test molecolari effettuati. Il tasso di incidenza, calcolato senza tenere conto dei tamponi antigenici, scende al 5,17%, dopo l'impennata di ieri (8,93) causata dal minor numero di test eseguiti di domenica. Il bollettino dell'Unità di crisi segnala quattro nuove vittime, due nelle ultime 24 ore e due risalenti ai giorni precedenti ma registrate ieri. Sale a quota 11 l'occupazione delle terapie intensive (+1) mentre quella dei posti letto di degenza scende a 223 (-2). L'articolo proviene da Anteprima24.it.

