Covid, in Campania 361 nuovi casi e 2 morti nelle ultime 48 ore. Indice di contagio: 5,17% (Di martedì 3 agosto 2021) Sono 361 i nuovi casi di coronavirus emersi ieri in Campania dall’analisi di 6.978 tamponi molecolari. L’Indice di contagio scende al 5,17% dall’8,9% di ieri. Nel bollettino odierno diffuso dall’Unità di crisi della Regione Campania sono segnalati 2 morti nelle ultime 48 ore (e altri 2 deceduti in precedenza e registrati solo ieri). Undici i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva (ieri erano 10), 223 quelli ricoverati in reparti di degenza contro i 225 di ieri. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 3 agosto 2021) Sono 361 idi coronavirus emersi ieri indall’analisi di 6.978 tamponi molecolari. L’discende al 5,17% dall’8,9% di ieri. Nel bollettino odierno diffuso dall’Unità di crisi della Regionesono segnalati 248 ore (e altri 2 deceduti in precedenza e registrati solo ieri). Undici i pazientiricoverati in terapia intensiva (ieri erano 10), 223 quelli ricoverati in reparti di degenza contro i 225 di ieri. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

