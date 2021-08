Covid, gli Usa mettono nero su bianco la lista dei Paesi da “evitare”. La situazione contagi in Italia (Di martedì 3 agosto 2021) Gli Stati Uniti sconsigliano i viaggi in Grecia, Irlanda e Malta ed altri 13 Paesi inseriti nella lista dei Paesi ad “alto rischio Covid”. I Centers for Disease Control and Prevention (Cdc) hanno diffuso la lista dei 16 nuovi Paesi passati al livello 4 di rischio per il Covid. Riguardo alla Grecia, l’agenzia federale afferma che «anche le persone pienamente vaccinate sono a rischio di prendere e diffondere la variante del Covid». Covid, le decisioni degli Stati Uniti Il livello 4 prevede il perentorio consiglio a non viaggiare in questi ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 3 agosto 2021) Gli Stati Uniti sconsigliano i viaggi in Grecia, Irlanda e Malta ed altri 13inseriti nelladeiad “alto rischio”. I Centers for Disease Control and Prevention (Cdc) hanno diffuso ladei 16 nuovipassati al livello 4 di rischio per il. Riguardo alla Grecia, l’agenzia federale afferma che «anche le persone pienamente vaccinate sono a rischio di prendere e diffondere la variante del»., le decisioni degli Stati Uniti Il livello 4 prevede il perentorio consiglio a non viaggiare in questi ...

