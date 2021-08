Covid Emilia Romagna, 365 contagi e nessun decesso: bollettino 3 agosto (Di martedì 3 agosto 2021) Sono 365 i nuovi contagi registrati oggi, 3 agosto, in Emilia Romagna, su un totale di 22.428 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. Lo comunica la Regione nel bollettino quotidiano. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è dell’1,6%. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 22 (+2 rispetto a ieri), 247 quelli negli altri reparti Covid (+8). Non si registrano nuovi decessi. In totale dall’inizio dell’epidemia i decessi in regione restano quindi 13.285. Per quanto riguarda le persone complessivamente guarite, sono 173 in più rispetto a ieri e ... Leggi su italiasera (Di martedì 3 agosto 2021) Sono 365 i nuoviregistrati oggi, 3, in, su un totale di 22.428 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. Lo comunica la Regione nelquotidiano. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è dell’1,6%. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 22 (+2 rispetto a ieri), 247 quelli negli altri reparti(+8). Non si registrano nuovi decessi. In totale dall’inizio dell’epidemia i decessi in regione restano quindi 13.285. Per quanto riguarda le persone complessivamente guarite, sono 173 in più rispetto a ieri e ...

Advertising

RegioneER : #EmiliaRomagna, #vaccini ok: efficaci al 90% contro il rischio di #infezione, al 96% sui #ricoveri e al 95% sui… - 24emilia : Covid Emilia: nessun morto e casi in netto calo (365). A Reggio 48 positivi | 24Emilia - bizcommunityit : Contagi oggi Emilia Romagna, bollettino Covid 3 agosto 2021 - ReggioPress : Covid: a Reggio Emilia e provincia 48 nuovi contagi e un ricovero in terapia intensiva - ReggioPress : Covid: a Reggio Emilia e provincia 48 nuovi contagi e un ricovero in terapia intensiva -