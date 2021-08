Covid, cresce il numero dei pazienti ricoverati al San Pio (Di martedì 3 agosto 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Sale di un’unità rispetto alla giornata di ieri il totale dei ricoveri per Covid-19 presso l’ospedale San Pio di Benevento. La struttura ospedaliera sannita ha reso noto il report relativo alle ultime 24 ore nel quale viene specificato che dei 5 pazienti attualmente degenti quattro provengono dalla provincia di Benevento e uno da altre province. Di seguito il resoconto: L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di martedì 3 agosto 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Sale di un’unità rispetto alla giornata di ieri il totale dei ricoveri per-19 presso l’ospedale San Pio di Benevento. La struttura ospedaliera sannita ha reso noto il report relativo alle ultime 24 ore nel quale viene specificato che dei 5attualmente degenti quattro provengono dalla provincia di Benevento e uno da altre province. Di seguito il resoconto: L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Advertising

anteprima24 : ** #Covid, cresce il numero dei pazienti ricoverati al San Pio ** - elenacapodacqua : RT @Guido07261: @BenedettaFrucci A meno che il premier non faccia anche il coach, associare le vittorie sportive al nuovo governo è singola… - uaua75 : RT @Guido07261: @BenedettaFrucci A meno che il premier non faccia anche il coach, associare le vittorie sportive al nuovo governo è singola… - ttgitalia : Cresce il numero di coloro che, pur essendosi vaccinati contro il Covid o avendo effettuato un tampone, non hanno r… - zazoomblog : Effetto Covid cresce la liquidità nelle famiglie Piazza Affari tornata ai livelli pre crisi: +14 punti - #Effetto… -