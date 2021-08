Covid, Bassetti: “Green pass per entrare in Italia contro nuove varianti” (Di martedì 3 agosto 2021) “Un Green pass internazionale per gli ingressi dall’estero” nel nostro Paese. A sollecitarne la necessità per evitare l’arrivo di nuove varianti è Matteo Bassetti, direttore della clinica di Malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova. “Dobbiamo imparare da quello che è già successo in passato – dice all’Adnkronos Salute – e cioè seguire l’esempio della Germania che ha imposto il tampone negativo per entrare nel Paese. Anche noi – sostiene – dobbiamo necessariamente proteggerci e quella di un tampone negativo all’ingresso in Italia o del ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 3 agosto 2021) “Uninternazionale per gli ingressi dall’estero” nel nostro Paese. A sollecitarne la necessità per evitare l’arrivo diè Matteo, direttore della clinica di Malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova. “Dobbiamo imparare da quello che è già successo inato – dice all’Adnkronos Salute – e cioè seguire l’esempio della Germania che ha imposto il tampone negativo pernel Paese. Anche noi – sostiene – dobbiamo necessariamente proteggerci e quella di un tampone negativo all’ingresso ino del ...

