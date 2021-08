Covid | 4 845 nuovi casi con 209 719 tamponi e altri 27 decessi | Sardegna | toccata la soglia critica del 10% nelle intensive

Advertising

Agenzia_Ansa : DATI COVID I 4.845 positivi e 27 vittime. +9 in terapia intensiva, +126 i nuovi ricoveri #ANSA - Agenzia_Italia : Covid: in Italia 4.845 nuovi casi e 27 morti, la positività scende al 2,3% - blogLinkes : Covid: 4.845 i positivi, 27 le vittime, crescono i ricoveri +126 e le intensive +9 - Immaguarino6 : RT @Agenzia_Ansa: DATI COVID I 4.845 positivi e 27 vittime. +9 in terapia intensiva, +126 i nuovi ricoveri #ANSA - fainformazione : Al 3 agosto 2021: indice di positività al 2,31%, 27 i nuovi decessi 4.845 (ieri erano stati 3.190) i nuovi casi C… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid 845

ROMA - Sono 4.i positivi alindividuati nelle ultime ventiquattro ore in Italia a fronte di 209.719 test , per un tasso di positivit√† del 2,3% , in netto calo rispetto al 3,8% di ieri (3.190 con 83.223 ...In Sicilia 809 casi, in Veneto 663 e in Lombardia 586 . Tornano a crescere ma con un numero piu' elevato di tamponi processati i nuovi contagi da coronavirus: nelle ultime 24 ore sono 4.(ieri 3.190) rilevati con 209.719 test (ieri 83.223) e per un tasso di positivita' che scende al 2,3% dal 3,8%, I decessi oggi sono 27. La Regione in cui si registra il maggior incremento di casi ...PALERMO, 3 agosto ‚Äď Nelle ultime ventiquattro ore sono stati 809 i casi di positivit√† al coronavirus registrati in Sicilia, di cui 196 in provincia di Palermo e 102 nel Catanese. I contagi sono emersi ...Puntuale come ogni pomeriggio da un anno e mezzo a questa parte √® arrivato il bollettino sulla propagazione del Covid-19, attraverso una nota dell ... In Italia, invece, sono 4.845 i nuovi casi di ...