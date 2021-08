Così Biden ha potenziato il Consiglio per la sicurezza nazionale (Di martedì 3 agosto 2021) Il Consiglio per la sicurezza nazionale della Casa Bianca si è allargato del 20 per cento circa durante i primi mesi mesi di presidenza di Joe Biden. L’organo della Casa Bianca guidato oggi da Jake Sullivan è passato dalle circa 300 unità con l’ex presidente Donald Trump a circa 350-370 attuali. A raccontarlo è Politico nell’ultima edizione della newsletter “National Security Daily” pubblicano numeri mai rivelati prima. L’aumento del personale è dovuto all’aggiunta o alla ricostituzione di sei nuove direzioni politiche incentrate sulle priorità dell’amministrazione Biden (sono tornate quelle su clima, ... Leggi su formiche (Di martedì 3 agosto 2021) Ilper ladella Casa Bianca si è allargato del 20 per cento circa durante i primi mesi mesi di presidenza di Joe. L’organo della Casa Bianca guidato oggi da Jake Sullivan è passato dalle circa 300 unità con l’ex presidente Donald Trump a circa 350-370 attuali. A raccontarlo è Politico nell’ultima edizione della newsletter “National Security Daily” pubblicano numeri mai rivelati prima. L’aumento del personale è dovuto all’aggiunta o alla ricostituzione di sei nuove direzioni politiche incentrate sulle priorità dell’amministrazione(sono tornate quelle su clima, ...

