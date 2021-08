Coronavirus | quattro nuovi contagi in Valle del Serchio

(Di martedì 3 agosto 2021) Icasi registrati in Toscana sono 326 su 12.655 test di cui 6.832 tamponi molecolari e 5.823 test rapidi. Il tasso deipositivi è 2,58% (5,6% sulle prime diagnosi). In provincia di Lucca, ...

I nuovi casi registrati in Toscana sono 326 su 12.655 test di cui 6.832 tamponi molecolari e 5.823 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 2,58% (5,6% sulle prime diagnosi). In provincia di Lucca, ...In particolare, 7 dei 34 casi di mutazione riguardano la città di Latina,rispettivamente Formia e Gaeta, tre Aprilia e altri due Sezze. Ma la mutazione è arrivata anche sulle isole di Ponza ...Sono arrivate le proroghe ai contratti a tempo determinato per il personale sanitario impegnato a fronteggiare la pandemia da Covid-19. In tutto ... ci sono anche quattro dirigenti medici da ...