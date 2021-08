Coronavirus, oggi nel Lazio 421 nuovi casi (205 a Roma), ricoveri in aumento. Ecco il bollettino delle Asl (Di martedì 3 agosto 2021) Sono 421 i nuovi casi positivi, compresi i recuperi (+129), che si sono registrati nelle ultime 24 ore nel Lazio. 3 i pazienti deceduti, 357 i ricoverati (+36 rispetto a ieri), mentre le terapie intensive occupate sono 50 (+2). I casi a Roma città sono a quota 205. “Osserviamo una frenata del trend dei casi positivi (-122 su base settimanale) che ci aspettiamo sia confermata anche nei prossimi giorni. Entro le prossime 72 ore tornerà operativa la modalità di prenotazione per i vaccini. La campagna di vaccinazione non si è mai interrotta: fino al 13 agosto oltre 500mila cittadini hanno ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 3 agosto 2021) Sono 421 ipositivi, compresi i recuperi (+129), che si sono registrati nelle ultime 24 ore nel. 3 i pazienti deceduti, 357 i ricoverati (+36 rispetto a ieri), mentre le terapie intensive occupate sono 50 (+2). Icittà sono a quota 205. “Osserviamo una frenata del trend deipositivi (-122 su base settimanale) che ci aspettiamo sia confermata anche nei prossimi giorni. Entro le prossime 72 ore tornerà operativa la modalità di prenotazione per i vaccini. La campagna di vaccinazione non si è mai interrotta: fino al 13 agosto oltre 500mila cittadini hanno ...

