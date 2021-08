Coronavirus in Toscana | zero decessi oggi 3 agosto E 326 nuovi contagi Da venerdì green pass obbligatorio

(Di martedì 3 agosto 2021) Migliora leggermente, la situazione dain, 32021, non si registrano. Ed è sceso a 3236 il numero deiati (317 confermati con tampone molecolare e 9 da test rapido antigenico) con età media di 32 anni (28% ha meno di 20 anni, 42% tra 20 e 39 anni, 22% tra 40 e 59 anni, 6% tra 60 e 79 anni, 2% ha 80 anni o più). In totale da inizio pandemia i toscani positivi al virus sono saliti a 253.453. Un bilancio complessivo, tutto sommato, in miglioramento anche in vista dell'entrata in vigore, in tutt'Italia, da ...

FIRENZE - In Toscana sono 253.453 i casi di positività al Coronavirus, 326 in più rispetto a ieri (317 confermati con tampone molecolare e 9 da test rapido antigenico). I nuovi casi sono lo 0,1% in più rispetto al totale. Generalizzato calo del numero dei nuovi casi di Coronavirus: nelle ultime 24 ore ne sono stati accertati 29 nell'area pratese (ieri 45) e 326 in tutta la Toscana (ieri 452). A livello provinciale sale a 23.345 il numero dei contagi e a livello regionale...