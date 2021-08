Coronavirus in Italia, il bollettino del 3 agosto: 4.845 nuovi casi, i morti sono 27 (Di martedì 3 agosto 2021) Nelle ultime 24 ore sono stati 4.845 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Italia, mentre ieri erano stati 3.190. Aumentano i tamponi effettuati: 209.719, contro gli 83.223 di ieri. La percentuale di positivi considerando il totale dei tamponi - quindi molecolari più antigenici rapidi - è al 2,31% (ieri era al 3,8%). sono 27 i morti, 9 i pazienti in più in terapia intensiva. È questo il quadro che emerge dal bollettino del ministero della Salute del 3 agosto (AGGIORNAMENTI LIVE - SPECIALE). I nuovi casi ... Leggi su tg24.sky (Di martedì 3 agosto 2021) Nelle ultime 24 orestati 4.845 idiregistrati in, mentre ieri erano stati 3.190. Aumentano i tamponi effettuati: 209.719, contro gli 83.223 di ieri. La percentuale di positivi considerando il totale dei tamponi - quindi molecolari più antigenici rapidi - è al 2,31% (ieri era al 3,8%).27 i, 9 i pazienti in più in terapia intensiva. È questo il quadro che emerge daldel ministero della Salute del 3(AGGIORNAMENTI LIVE - SPECIALE). I...

