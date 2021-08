Coronavirus | il bollettino di oggi 3 agosto

(Di martedì 3 agosto 2021)Italia, ilCovid di: contagi, positivi, guariti e morti a livello nazionale nelle ultime ventiquattro ore.: la situazione Covid in ItaliaIlCovid di: 4.845 contagi, 27 morti, 3.615 guariti nelle ultime ventiquattro ore in Italia. 209.719 tamponi analizzati e brusco calo del tasso di positività,al 2,3% (-1,5%). LEGGI ANCHE –> Bill Gates e Melinda, annunciato il divorzio: quanto riceverà lei +9 terapie intensive +126 ...

... 11.700 decessi e 356.029 guarit VENETO LOMBARDIA Secondo quanto pubblicato nel quotidianodiramato dalla Regione Lombardia sulla diffusione del, a fronte di 36.010 tamponi ......Regione Sono 365 i nuovi contagi daregistrati oggi, 3 agosto 2021, in Emilia Romagna, su un totale di 22.428 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. Lo comunica la Regione nel...Di seguito i dati Covid e il quadro riepilogativo della situazione in Sicilia, aggiornato a oggi martedì 3 agosto, in merito all’emergenza Coronavirus così come comunicato dalla Regione Siciliana all’ ...Bollettino Covid 3 agosto 2021. La situazione e i nuovi contagi in Italia Bollettino Covid Italia – Sono 4.845 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero de ...