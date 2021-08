Coronavirus | il bollettino del 3 agosto in Trentino | sono 24 i nuovi contagi

Advertising

SkyTG24 : Coronavirus in Italia, il bollettino del 3 agosto: 4.845 nuovi casi, i morti sono 27 - repubblica : Coronavirus Italia, il bollettino di oggi 3 agosto: 4.845 nuovi casi e 27 decessi - Corriere : In Italia 4.845 nuovi casi e 27 morti In calo il tasso di positività: al 2,3% - Maryeterngif1 : Covid: 4.845 i positivi, 27 le vittime, crescono i ricoveri +126 e le intensive +9 - CORONAVIRUS BOLLETTINO DI GUER… - LolliGroup : Coronavirus bollettino di oggi 3 agosto: 4845 nuovi casi e 27 vittime -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus bollettino

Oggi in Puglia sono stati registrati 11.623 test per l'infezione da Covid - 19e sono stati rilevati 213 casi positivi contro i 66 di ieri, con una incidenza all'1,8%. Salgono da 178 a ...LOMBARDIA, DATI 3 AGOSTO/ 586 nuovi casi, salgono i ricoveri Tuttavia, se l'aspetto economico desta comprensibile preoccupazione, non si può neppure trascurare quello medico: l'...I dati del bollettino I nuovi casi di Covid registrati in Italia sono 4.845, in aumento rispetto ai 3.190 di ieri, mentre i decessi passano da 23 a 27. E’ quanto emerge dal bollettino quotidiano del ...Questo il bollettino odierno dell’emergenza Coronavirus nell’isola che fa registrare ancora numeri in crescita nell’ospedalizzazione Sono 210 i nuovi positivi registrati oggi in Sardegna. Nel bolletti ...