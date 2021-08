Coronavirus, i dati – nelle ultime 24 ore 4.845 nuovi casi e 27 morti (Di martedì 3 agosto 2021) Sono 4.845 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 3.190. Sono invece 27 le vittime in un giorno (ieri erano state 23). Articolo in aggiornamento L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 3 agosto 2021) Sono 4.845 i positivi ai test Covid individuati24 ore, secondo idel ministero della Salute. Ieri erano stati 3.190. Sono invece 27 le vittime in un giorno (ieri erano state 23). Articolo in aggiornamento L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Advertising

fattoquotidiano : Coronavirus, i dati dell’Iss sui ricoverati tra giugno e luglio: “Su 150 pazienti entrati in terapia intensiva, 123… - Corriere : I dati dell’Iss: «Il 99 per cento dei morti da febbraio non aveva completato il ciclo vaccinale» - fisco24_info : Coronavirus Italia: 4.845 nuovi casi e 27 decessi. Tasso di positività al 2,31%: L’aggiornamento dei casi e delle v… - PasqualeMarro : #Coronavirus Campania Bollettino: dati di oggi 3 agosto 2021 - lucci10 : Evoluzioni contagi e somministrazione vaccini Dati al 3/08/21 @Palazzo_Chigi @DPCgov @welikeduel #coronvirusitalia… -