Coronavirus | i dati – nelle ultime 24 ore 4 845 nuovi casi e 27 morti Tasso di positività al 2 3%

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 3 agosto 2021) Sono 4.845 ipositivi al Covid19 registrati24 ore in Italia secondo idel ministero della Salute. Ieri erano stati 3.190. Sono invece 27 le vittime in un solo giorno, in leggero aumento rispetto alle 23 registrate il giorno precedente. I tamponi processati sono stati 209.719 tra molecolari e antigenici. Lunedì erano stati 83.223. Ildiè del 2,3%, in calo rispetto al 3,8% di ieri. Per quanto riguarda le ospedalizzazioni sono 258 i ricoverati per covid in terapia intensiva. In aumento di 9 unità nel saldo tra entrate ed uscite, rispetto al giorno ...