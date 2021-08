Coronavirus Campania, il bollettino Regione di oggi 3 agosto (Di martedì 3 agosto 2021) Il bollettino Coronavirus della Regione Campania di oggi 3 agosto. I numeri e i dati aggiornati su contagi, positivi, morti e guariti. bollettino Campania 3 agostoIl bollettino Regione di oggi: 361 positivi, 6978 tamponi molecolari, 8272 tamponi antigenici, 2 morti (nelle ultime 48 ore; 2 deceduti in precedenza ma registrati ieri). LEGGI ANCHE –> Green Pass in Campania, l’annuncio di De Luca Report posti letto su base regionale in ... Leggi su vesuvius (Di martedì 3 agosto 2021) Ildelladi. I numeri e i dati aggiornati su contagi, positivi, morti e guariti.Ildi: 361 positivi, 6978 tamponi molecolari, 8272 tamponi antigenici, 2 morti (nelle ultime 48 ore; 2 deceduti in precedenza ma registrati ieri). LEGGI ANCHE –> Green Pass in, l’annuncio di De Luca Report posti letto su base regionale in ...

Advertising

NapoliToday : #Cronaca Covid, oltre 360 nuovi positivi in Campania: due decessi nelle ultime 48 ore - Flavmontanaro : Covid in Campania. Salgono a 361 i positivi di oggi. 2 deceduti. #covid #coronavirus #regionecampania… - PasqualeCacace5 : RT @ZonNapoli: #Coronavirus La situazione contagi in Campania: BOLLETTINO DEL 3 AGOSTO 2021 - ZonNapoli : #Coronavirus La situazione contagi in Campania: BOLLETTINO DEL 3 AGOSTO 2021 - montediprocida : 361 nuovi positivi in Campania -