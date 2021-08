Coppa di Germania, rinviata SV Bremer-Bayern Monaco: padroni di casa in quarantena (Di martedì 3 agosto 2021) SV Bremer-Bayern Monaco, sfida valida per la Coppa di Germania, non si giocherà venerdì 6 agosto alle ore 20.45. Lo ha comunicato la Federcalcio tedesca, che ha spiegato come l’incontro sia stato rinviato a causa della quarantena in cui è stata posta la squadra ospitante. A questo punto si attende solo di capire quando verrà recuperata la partita, la decisione sarà presa in accordo con entrambi i club. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 3 agosto 2021) SV, sfida valida per ladi, non si giocherà venerdì 6 agosto alle ore 20.45. Lo ha comunicato la Federcalcio tedesca, che ha spiegato come l’incontro sia stato rinviato a causa dellain cui è stata posta la squadra ospitante. A questo punto si attende solo di capire quando verrà recuperata la partita, la decisione sarà presa in accordo con entrambi i club. SportFace.

Advertising

saulgiov1 : RT @fedecaccy: Il Bayern, che fra una settimane ha la coppa di Germania, sta perdendo all’86’ 3-0 in casa, contro una squadra che non ha a… - fedecaccy : @missgeo__ @BlackYellow Due settimane. Fra una settimana ha il turno di coppa di Germania. Fra due la Supercoppa - alberto_dralby : Cioè non è che @sscnapoli ha battuto @FCBayern che fra una settimana ha la Coppa di Germania @sscnapoli è la squad… - fedecaccy : Il Bayern, che fra una settimane ha la coppa di Germania, sta perdendo all’86’ 3-0 in casa, contro una squadra che… - Arturoarthuren : @DiInterista @FootballAndDre1 Il Borussia è stato finalista in Champions di recente, vincitrice negli anni 90, ha v… -

Ultime Notizie dalla rete : Coppa Germania Borussia Dortmund, Brandt positivo al Covid - 19: quattro giorni fa ha giocato contro il Bologna ...Borussia Dortmund ha comunicato che Julian Brandt e Thomas Meunier sono risultati positivi al Covid - 19 in seguito agli ultimi tamponi effettuati in vista della sfida ufficiale in Coppa dei Germania ...

Senza un parquet ... iniziate con l'oro di Barcellona e proseguite con Europei, Coppa del Mondo e Mondiali nel giro di ... ma in Germania il commissario tecnico Vittorio Pozzo non schierò in campo campioni del calibro di ...

Coppa di Germania, rinviato per Covid il match del Bayern con il Brema SV ItaSportPress Coppa di Germania, rinviata SV Bremer-Bayern Monaco: padroni di casa in quarantena SV Bremer-Bayern Monaco, sfida valida per la Coppa di Germania, non si giocherà venerdì 6 agosto alle ore 20.45. Lo ha comunicato la Federcalcio tedesca, che ha spiegato come l’incontro sia stato rinv ...

Borussia Dortmund, Brandt positivo al Covid-19: quattro giorni fa ha giocato contro il Bologna Il Borussia Dortmund ha comunicato che Julian Brandt e Thomas Meunier sono risultati positivi al Covid-19 in seguito agli ultimi tamponi effettuati in vista della sfida ufficiale in Coppa dei Germania ...

...Borussia Dortmund ha comunicato che Julian Brandt e Thomas Meunier sono risultati positivi al Covid - 19 in seguito agli ultimi tamponi effettuati in vista della sfida ufficiale indei...... iniziate con l'oro di Barcellona e proseguite con Europei,del Mondo e Mondiali nel giro di ... ma inil commissario tecnico Vittorio Pozzo non schierò in campo campioni del calibro di ...SV Bremer-Bayern Monaco, sfida valida per la Coppa di Germania, non si giocherà venerdì 6 agosto alle ore 20.45. Lo ha comunicato la Federcalcio tedesca, che ha spiegato come l’incontro sia stato rinv ...Il Borussia Dortmund ha comunicato che Julian Brandt e Thomas Meunier sono risultati positivi al Covid-19 in seguito agli ultimi tamponi effettuati in vista della sfida ufficiale in Coppa dei Germania ...