Concorso Ministero Salute, 27 funzionari area finanziaria e amministrativa: ecco i bandi (Di martedì 3 agosto 2021) Il Ministero della Salute nella Gazzetta Ufficiale n.60 del 30 luglio 2021 ha indetto due procedure concorsuali, per esami, per l'assunzione di 27 funzionari a tempo pieno e indeterminato. I posti sono così suddivisi per profilo: 14 funzionari economico-finanziari di amministrazione, esperti in materie sanitarie, III area funzionale – fascia retributiva F1 (scarica il bando); 13 funzionari giuridici di amministrazione, esperti in materie sanitarie, III area funzionale – fascia retributiva F1 (scarica il bando). Gli aspiranti partecipanti possono fare domanda entro il ...

