Concorsi comune Livorno: due bandi per 70 posti (diplomati e laureati), scadenza delle domande il 30 agosto (Di martedì 3 agosto 2021) La prova d'esame consisterà in una prova scritta, distinta per ciascun profilo professionale, consistente in un'unica prova volta a verificare le specifiche conoscenze del profilo professionale oggetto di selezione, in relazione alle materie previste L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di martedì 3 agosto 2021) La prova d'esame consisterà in una prova scritta, distinta per ciascun profilo professionale, consistente in un'unica prova volta a verificare le specifiche conoscenze del profilo professionale oggetto di selezione, in relazione alle materie previste L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

FirenzePost : Concorsi comune Livorno: due bandi per 70 posti (diplomati e laureati), scadenza delle domande il 30 agosto - comunepordenone : ?? Il Comune di #Pordenone cerca #rilevatori per il #censimento. ? Ancora pochi giorni per presentare la #domanda en… -