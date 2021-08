Comune di Salerno, buoni spesa per le famiglie: ecco la graduatoria (Di martedì 3 agosto 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – L’amministrazione comunale di Salerno comunica che sono terminate le procedure di valutazione delle domande per l’ammissione al beneficio dei buoni spesa destinati alle famiglie che si sono trovate in difficoltà durante il lockdown del 2020, e che gli elenchi degli ammessi sono consultabili sul sito del Comune di Salerno. In totale, le famiglie che hanno beneficiato e beneficeranno dei buoni spesa sono 2.107. Nel mese di giugno si è proceduto alla riapertura dei termini per la ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 3 agosto 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– L’amministrazione comunale dicomunica che sono terminate le procedure di valutazione delle domande per l’ammissione al beneficio deidestinati alleche si sono trovate in difficoltà durante il lockdown del 2020, e che gli elenchi degli ammessi sono consultabili sul sito deldi. In totale, leche hanno beneficiato e beneficeranno deisono 2.107. Nel mese di giugno si è proceduto alla riapertura dei termini per la ...

Ultime Notizie dalla rete : Comune Salerno Code infinite all'Ufficio Anagrafe di Pastena, residenti furiosi per disservizi e attese Un'odissea per molti cittadini. E' quella che hanno vissuto coloro che stamattina, già sul presto, si sono messi in fila davanti all'Ufficio Anagrafe del Comune di Salerno in via Madonna di Fatima a Pastena. Una situazione insostenibile a causa di interminabili code e lunghe attese per ritirare un certificato. Cittadini furiosi per il pessimo servizio ...

