Comunali di Napoli | Clemente si dimette da assessore comunale Mi dedicherò solo alla mia candidatura

"Fino a ieri è stato per me prevalente il tempo dedicato a obiettivi fondamentali, al tempo stesso cruciali e difficili, come l'avvio dei lavori della galleria Vittoria. Portati a termine, per l'immediato presente e futuro della città, con senso di responsabilità, sento di poter terminare la mia esperienza da assessore, per portare avanti la mia candidatura a sindaco di Napoli". Così Alessandra Clemente, commentando la scelta di dimettersi da assessora del Comune per proseguire nella corsa per Palazzo San Giacomo. "La mia candidatura – aggiunge – è il naturale proseguimento del cammino ...

