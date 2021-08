Comunali a Napoli, il fratello di Maradona pronto a candidarsi con il centrodestra. Ma non ha la cittadinanza italiana (Di martedì 3 agosto 2021) Hugo Maradona, fratello di Diego Armando Maradona, è pronto a candidarsi alle prossime elezioni amministrative del 3-4 ottobre a Napoli, a sostegno del candidato del centrodestra, il magistrato (in aspettativa) Catello Maresca. Il fratello del Pibe de Oro, dovrebbe essere capolista della lista civica “Napoli Capitale”, guidata da Enzo Rivellini, in sostegno a Maresca. «Da tempo sono impegnato a sostegno di bambini e ragazzi e vorrei proseguire in questa direzione – ha spiegato Hugo Maradona – Soprattutto vorrei provare a ... Leggi su open.online (Di martedì 3 agosto 2021) Hugodi Diego Armando, èalle prossime elezioni amministrative del 3-4 ottobre a, a sostegno del candidato del, il magistrato (in aspettativa) Catello Maresca. Ildel Pibe de Oro, dovrebbe essere capolista della lista civica “Capitale”, guidata da Enzo Rivellini, in sostegno a Maresca. «Da tempo sono impegnato a sostegno di bambini e ragazzi e vorrei proseguire in questa direzione – ha spiegato Hugo– Soprattutto vorrei provare a ...

Advertising

SkyTG24 : Napoli, Hugo Maradona si candiderà alle elezioni amministrative - zazoomblog : Elezioni Comunali Napoli 2021 alle urne il 3 e 4 ottobre per il primo turno - #Elezioni #Comunali #Napoli #ottobre… - infoitinterno : Elezioni Comunali Napoli 2021, alle urne il 3 e 4 ottobre per il primo turno - Peppe91176 : Comunali Napoli 2021, la disfida dei Maradona: Hugo con Maresca e Diego jr con Manfredi. - 007Vincentxxx : RT @mattinodinapoli: Comunali a Napoli, gli ex M5S votano ?Alessandra Clemente: «È la candidata giusta» -