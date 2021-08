Come funziona il nuovo ecobonus auto da 350 milioni di euro (Di martedì 3 agosto 2021) (foto: Getty Images)Dopo il “rifornimento” erogato dal decreto Sostegni bis, l’ecobonus per l’acquisto di veicoli a basse emissioni di CO2 riparte con ulteriori 350 milioni di euro nel serbatoio e una marcia in più: gli incentivi saranno riconosciuti anche per comprare auto usate, purché euro 6 e con allegata rottamazione. In questa nuova fattispecie, il limite delle emissioni consentite per accedere al bonus è innalzato a 160 grammi per chilometro (g/km), rispetto alla soglia standard di 135 g/km. La prenotazione delle agevolazioni è partita il 2 agosto sul portale dedicato del ministero dello Sviluppo ... Leggi su wired (Di martedì 3 agosto 2021) (foto: Getty Images)Dopo il “rifornimento” erogato dal decreto Sostegni bis, l’per l’acquisto di veicoli a basse emissioni di CO2 riparte con ulteriori 350dinel serbatoio e una marcia in più: gli incentivi saranno riconosciuti anche per comprareusate, purché6 e con allegata rottamazione. In questa nuova fattispecie, il limite delle emissioni consentite per accedere al bonus è innalzato a 160 grammi per chilometro (g/km), rispetto alla soglia standard di 135 g/km. La prenotazione delle agevolazioni è partita il 2 agosto sul portale dedicato del ministero dello Sviluppo ...

