Comandante Antro Nas | ‘in vendita su siti esteri vaccini | farmaci per Covid e dopanti’

Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 3 agosto 2021) Prodotti dopanti,per la disfunzione erettile o per l’interruzione di gravidanza, medicinali utilizzati per la cura del-19. Addiritturanon approvati in Italia. In rete si trova davvero di tutto. Basta cliccare su un qualsiasi motore di ricerca il prodotto agognato ma non di libera(e comunque non acquistabile senza una ricetta o un valido motivo) e il web aperto, accessibile anche a ragazzini con una conoscenza minima del computer, spalanca infinite vetrine virtuali dove con una semplice carta ricaricabile si può acquistare di tutto, perfino scegliendo il tipo di valuta o la modalità di ...