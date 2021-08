“Cifra da capogiro”. Quanto guadagnerà Marcell Jacobs dopo la medaglia d’oro alle Olimpiadi di Tokyo (Di martedì 3 agosto 2021) Marcell Jacobs, 26enne, nato a El Paso da padre texano e mamma di Desenzano del Garda, l’1 agosto 2021 ha stabilito il nuovo record italiano ed europeo con il tempo di 9?80, vincendo l’oro alle Olimpiadi di Tokyo 2020 ed entrando nell’albo d’oro succedendo a quello di Usain Bolt, signore della velocità per 3 edizioni dei Giochi Olimpici. Padre di tre figli, è portacolori delle Fiamme Oro, gruppo sportivo della polizia di Stato e mai nessun italiano in 125 anni di Olimpiadi era riuscito anche solo a qualificarsi alla finale dei 100 metri. “L’obiettivo era di correre ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 3 agosto 2021), 26enne, nato a El Paso da padre texano e mamma di Desenzano del Garda, l’1 agosto 2021 ha stabilito il nuovo record italiano ed europeo con il tempo di 9?80, vincendo l’orodi2020 ed entrando nell’albosuccedendo a quello di Usain Bolt, signore della velocità per 3 edizioni dei Giochi Olimpici. Padre di tre figli, è portacolori delle Fiamme Oro, gruppo sportivo della polizia di Stato e mai nessun italiano in 125 anni diera riuscito anche solo a qualificarsi alla finale dei 100 metri. “L’obiettivo era di correre ...

