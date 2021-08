Ciclismo su pista, Tokyo 2020. Marco Villa: “Non ci sono commenti, il tempo realizzato parla da solo: stratosferico” (Di martedì 3 agosto 2021) L’Italia dell’inseguimento c’è, e tocca il cielo con un dito. L’Inseguimento a squadre uomini torna sul tetto del mondo, e nel primo turno del torneo olimpico, contro la Nuova Zelanda, stampa il nuovo record (3’42?307) e completa un inseguimento di oltre 20 anni. Era, infatti, il 31 agosto del 1996 quando Adler Capelli, Cristiano Citton, Andrea Collinelli e Mauro Trentini fissavano a Manchester il limite mondiale di 4’00?958. A distanza di 25 anni torniamo nell’albo di questa specialità che disegna anche lo stato di salute complessivo di un movimento. E all’Izu Velodrome, alla presenza del presidente Dagnoni e del Segretario Generale della FCI, l’Italia del Ciclismo si ... Leggi su oasport (Di martedì 3 agosto 2021) L’Italia dell’inseguimento c’è, e tocca il cielo con un dito. L’Inseguimento a squadre uomini torna sul tetto del mondo, e nel primo turno del torneo olimpico, contro la Nuova Zelanda, stampa il nuovo record (3’42?307) e completa un inseguimento di oltre 20 anni. Era, infatti, il 31 agosto del 1996 quando Adler Capelli, Cristiano Citton, Andrea Collinelli e Mauro Trentini fissavano a Manchester il limite mondiale di 4’00?958. A distanza di 25 anni torniamo nell’albo di questa specialità che disegna anche lo stato di salute complessivo di un movimento. E all’Izu Velodrome, alla presenza del presidente Dagnoni e del Segretario Generale della FCI, l’Italia delsi ...

