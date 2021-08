Ciclismo su pista, l’Italia stampa il record del mondo! Filippo Ganna trascina gli azzurri in finale per l’oro alle Olimpiadi! (Di martedì 3 agosto 2021) Un quartetto italiano straordinario stampa il nuovo record del mondo, 3’42?307, e vince un’epica semifinale del torneo dell’inseguimento individuale di Tokyo 2021. Filippo Ganna, Jonathan Milan, Francesco Lamon e Simone Consonni, domani, dunque, si giocheranno l’oro. L’altra partecipante all’atto conclusivo nella manifestazione sarà la Danimarca nonostante la sfida tra i campioni del Mondo e la Gran Bretagna non si sia conclusa a causa di un incidente. L’UCI, ad ogni modo, tramite il suo account twitter ha annunciato che i danesi, che stavano dominando la loro sfida, si sono qualificati ... Leggi su oasport (Di martedì 3 agosto 2021) Un quartetto italiano straordinarioil nuovodel mondo, 3’42?307, e vince un’epica semidel torneo dell’inseguimento individuale di Tokyo 2021., Jonathan Milan, Francesco Lamon e Simone Consonni, domani, dunque, si giocheranno. L’altra partecipante all’atto conclusivo nella manifestazione sarà la Danimarca nonostante la sfida tra i campioni del Mondo e la Gran Bretagna non si sia conclusa a causa di un incidente. L’UCI, ad ogni modo, tramite il suo account twitter ha annunciato che i danesi, che stavano dominando la loro sfida, si sono qualificati ...

Advertising

sportface2016 : +++FINALE PER L'ORO E RECORD DEL MONDOOOOOO: PANDEMONIO AZZURRO NELL'INSEGUIMENTO A SQUADRE DEL CICLISMO SU PISTA.… - SkySport : ULTIM'ORA TOKYO 2020 CICLISMO SU PISTA, INSEGUIMENTO M: RECORD DEL MONDO PER L'ITALIA CRONO DI 3:42:307: AZZURRI IN… - Eurosport_IT : Tra atletica, canoa, ciclismo su pista e Italbasket e Italvolley a caccia di un posto in semifinale: tutto quello c… - nonsonpago1 : RT @GigiPadovani: Italia in finale nell’inseguimento su pista ciclismo a #tokyo2020 con record del mondo grazie a Filippo #ganna dopo l’oro… - ultimenotizie : Medaglia sicura per l'Italia nell'inseguimento a squadre di ciclismo su pista. Gli azzurri (Simone Consonni, Filipp… -