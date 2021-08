Ciclismo su pista, la Germania conquista l’oro nell’inseguimento a squadre femminile. I Paesi Bassi trionfano nella velocità a squadre maschile (Di martedì 3 agosto 2021) Il quartetto tedesco dell’inseguimento a squadre femminile conquista l’oro olimpico annichilendo la Gran Bretagna in finale. Le teutoniche sono addirittura andate a riprendere le avversarie e hanno fatto il nuovo record del mondo, ovvero un incredibile 4’04?242. Per quanto concerne la finale per il bronzo, invece, gli Stati Uniti hanno facilmente avuto la meglio contro il Canada e hanno, così, conquistato l’ultima medaglia disponibile. L’Italia ha concluso al sesto posto il torneo olimpico, venendo sconfitta per pochissimi centesimi dall’Australia nella finale per il ... Leggi su oasport (Di martedì 3 agosto 2021) Il quartetto tedesco dell’inseguimento aolimpico annichilendo la Gran Bretagna in finale. Le teutoniche sono addirittura andate a riprendere le avversarie e hanno fatto il nuovo record del mondo, ovvero un incredibile 4’04?242. Per quanto concerne la finale per il bronzo, invece, gli Stati Uniti hanno facilmente avuto la meglio contro il Canada e hanno, così,to l’ultima medaglia disponibile. L’Italia ha concluso al sesto posto il torneo olimpico, venendo sconfitta per pochissimi centesimi dall’Australiafinale per il ...

Advertising

sportface2016 : +++FINALE PER L'ORO E RECORD DEL MONDOOOOOO: PANDEMONIO AZZURRO NELL'INSEGUIMENTO A SQUADRE DEL CICLISMO SU PISTA.… - SkySport : ULTIM'ORA TOKYO 2020 CICLISMO SU PISTA, INSEGUIMENTO M: RECORD DEL MONDO PER L'ITALIA CRONO DI 3:42:307: AZZURRI IN… - Eurosport_IT : Tra atletica, canoa, ciclismo su pista e Italbasket e Italvolley a caccia di un posto in semifinale: tutto quello c… - salvotoscano1 : RT @ilriformista: L'Italia batte il record mondiale #CyclingTrack e vola in finale contro la Danimarca #OlympicGames - olga453901841 : RT @zaiapresidente: ?????? UN CICLISMO SU PISTA DA BRIVIDI! ?????? Il quartetto composto dal 27enne miranese Francesco Lamon, insieme a Filippo… -