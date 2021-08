Ciclismo su pista, la Danimarca fa cadere la Gran Bretagna, ma va lo stesso in finale: perché e cosa è successo (Di martedì 3 agosto 2021) La Danimarca, nazionale campione del Mondo in carica della disciplina, è la Grandissima favorita per l’oro olimpico dell’inseguimento individuale. Lasse Norman Hansen e compagni, domani, si giocheranno la medaglia del metallo più prezioso con l’Italia. Oggi, però, la corazzata dell’Europa del nord ha rischiato seriamente di veder svenire il proprio sogno olimpico a causa di un incidente che aveva costretto i giudici a sospendere la semifinale con il Regno Unito. I danesi stavano letteralmente demolendo gli avversari e viaggiavano, addirittura, su tempi migliori rispetto all’Italia che riscritto il record del mondo. Tuttavia, a un ... Leggi su oasport (Di martedì 3 agosto 2021) La, nazionale campione del Mondo in carica della disciplina, è ladissima favorita per l’oro olimpico dell’inseguimento individuale. Lasse Norman Hansen e compagni, domani, si giocheranno la medaglia del metallo più prezioso con l’Italia. Oggi, però, la corazzata dell’Europa del nord ha rischiato seriamente di veder svenire il proprio sogno olimpico a causa di un incidente che aveva costretto i giudici a sospendere la semicon il Regno Unito. I danesi stavano letteralmente demolendo gli avversari e viaggiavano, addirittura, su tempi migliori rispetto all’Italia che riscritto il record del mondo. Tuttavia, a un ...

