Ciclismo su pista, Filippo Ganna e l’Italia da record del mondo. Ma la Danimarca stava facendo ancora meglio… (Di martedì 3 agosto 2021) Il quartetto italiano dell’inseguimento a squadre, oggi, ha dato vita a una semifinale stupenda con la Nuova Zelanda. Azzurri e All-Blacks si sono affrontati in battaglia che resterà negli annali. I portacolori del Bel Paese hanno coperto più velocemente i primi due chilometri. Successivamente, però, sono emersi Aaron Gate e compagni. La Nuova Zelanda è arrivata ad avere anche mezzo secondo di vantaggio, ma nel finale Filippo Ganna ha preso in mano la situazione e ha guidato l’Italia a un’epica rimonta. Gli azzurri hanno superato gli All-Blacks a pochi metri dal termine della sfida e hanno siglato il nuovo record del ... Leggi su oasport (Di martedì 3 agosto 2021) Il quartetto italiano dell’inseguimento a squadre, oggi, ha dato vita a una semifinale stupenda con la Nuova Zelanda. Azzurri e All-Blacks si sono affrontati in battaglia che resterà negli annali. I portacolori del Bel Paese hanno coperto più velocemente i primi due chilometri. Successivamente, però, sono emersi Aaron Gate e compagni. La Nuova Zelanda è arrivata ad avere anche mezzo secondo di vantaggio, ma nel finaleha preso in mano la situazione e ha guidatoa un’epica rimonta. Gli azzurri hanno superato gli All-Blacks a pochi metri dal termine della sfida e hanno siglato il nuovodel ...

