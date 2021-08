Ciclismo su pista, Filippo Ganna: “Dobbiamo tenere duro altre 24 ore, poi potremo ubriacarci. Villa è il nostro faro” (Di martedì 3 agosto 2021) Sono in finale nella gara d’inseguimento a squadre uomini gli azzurri, che contro la Nuova Zelanda hanno anche conquistato il nuovo record del mondo. Poi hanno dovuto attendere a lungo per capire chi fosse la loro avversaria, dopo il caos durante Danimarca-Gran Bretagna, ma ora la mente è già rivolta a domani, alla sfida che vale l’oro contro i fortissimi danesi. “I ragazzi hanno dimostrato che il lavoro fatto negli anni ha portato a tante emozioni. Nel nostro gruppo c’è già qualcuno che ha vinto una medaglia importante (Elia Viviani) lui sa cosa vuol dire e io vorrei condividere questa gioia. Dobbiamo tenere duro ancora ... Leggi su oasport (Di martedì 3 agosto 2021) Sono in finale nella gara d’inseguimento a squadre uomini gli azzurri, che contro la Nuova Zelanda hanno anche conquistato il nuovo record del mondo. Poi hanno dovuto attendere a lungo per capire chi fosse la loro avversaria, dopo il caos durante Danimarca-Gran Bretagna, ma ora la mente è già rivolta a domani, alla sfida che vale l’oro contro i fortissimi danesi. “I ragazzi hanno dimostrato che il lavoro fatto negli anni ha portato a tante emozioni. Nelgruppo c’è già qualcuno che ha vinto una medaglia importante (Elia Viviani) lui sa cosa vuol dire e io vorrei condividere questa gioia.ancora ...

