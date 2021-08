Ciclismo su pista, Cordiano Dagnoni: “Un’emozione grande. Questa specialità non è solo watt, c’è anche il cuore” (Di martedì 3 agosto 2021) L’impresa del quartetto dell’inseguimento maschile è ancora viva nei nostri occhi. L’Izu Velodrome di Tokyo è stato teatro di una performance memorabile di Filippo Ganna, Simone Consonni, Jonathan Milan e Francesco Lamon. Rapito dal record del mondo e dalla finale conquistata ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020 dal trenino azzurro anche Cordiano Dagnoni, presidente della FederCiclismo italiana. “E’ un’ emozione grande perché eravamo al limite, sul filo dei centesimi con i neozelandesi. Sono stati tutti bravissimi ma Ganna ha colpito per il numero finale che ha trainato il resto della squadra”, commenta a ... Leggi su oasport (Di martedì 3 agosto 2021) L’impresa del quartetto dell’inseguimento maschile è ancora viva nei nostri occhi. L’Izu Velodrome di Tokyo è stato teatro di una performance memorabile di Filippo Ganna, Simone Consonni, Jonathan Milan e Francesco Lamon. Rapito dal record del mondo e dalla finale conquistata ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020 dal trenino azzurro, presidente della Federitaliana. “E’ un’ emozioneperché eravamo al limite, sul filo dei centesimi con i neozelandesi. Sono stati tutti bravissimi ma Ganna ha colpito per il numero finale che ha trainato il resto della squadra”, commenta a ...

