Ciclismo: Sagan passa alla TotalEnergies, contratto biennale (Di martedì 3 agosto 2021) Nuovo capitolo per lo slovacco Peter Sagan. Il campione ha firmato un contratto biennale con il team TotalEnergies e ad annunciarlo è stata la stessa formazione francese dove, oltre al 31enne triplo campione del mondo, si sono trasferiti dalla Bora-Hansgrohe anche il trentino Daniel Oss e il polacco Maciej Bodnar. Sagan ha conquistato 117 successi tra i professionisti, tra i quali oltre ai tre Mondiali il Giro delle Fiandre nel 2016 e la Parigi-Roubaix nel 2018, chiudendo poi per ben sette volte il Tour de France con la maglia verde del vincitore della classifica a punti. Ora è fermo per ... Leggi su sportface (Di martedì 3 agosto 2021) Nuovo capitolo per lo slovacco Peter. Il campione ha firmato uncon il teame ad annunciarlo è stata la stessa formazione francese dove, oltre al 31enne triplo campione del mondo, si sono trasferiti dBora-Hansgrohe anche il trentino Daniel Oss e il polacco Maciej Bodnar.ha conquistato 117 successi tra i professionisti, tra i quali oltre ai tre Mondiali il Giro delle Fiandre nel 2016 e la Parigi-Roubaix nel 2018, chiudendo poi per ben sette volte il Tour de France con la maglia verde del vincitore della classifica a punti. Ora è fermo per ...

