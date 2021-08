Ciclismo, Italia in finale oro nell'inseguimento squadre uomini (Di martedì 3 agosto 2021) TOKYO (GIAPPONE) (ITALPRESS) – Medaglia sicura per l'Italia nell'inseguimento a squadre di Ciclismo su pista. Gli azzurri Simone Consonni, Filippo Ganna, Francesco Lamon e Jonathan Milan hanno vinto la sfida con la Nuova Zelanda in 3'42?307, nuovo record del mondo, e domani disputeranno la finale per l'oro.“Oggi siamo arrivati con buona gamba e i ragazzi hanno dimostrato che il lavoro fatto negli anni ha portato davvero a tante cose, a tante emozioni” ha dichiarato Filippo Ganna. “Quando ho visto che i ragazzi erano in svantaggio di mezzo secondo ho pensato che sarebbe stata dura perchè di ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 3 agosto 2021) TOKYO (GIAPPONE) (ITALPRESS) – Medaglia sicura per l'disu pista. Gli azzurri Simone Consonni, Filippo Ganna, Francesco Lamon e Jonathan Milan hanno vinto la sfida con la Nuova Zelanda in 3'42?307, nuovo record del mondo, e domani disputeranno laper l'oro.“Oggi siamo arrivati con buona gamba e i ragazzi hanno dimostrato che il lavoro fatto negli anni ha portato davvero a tante cose, a tante emozioni” ha dichiarato Filippo Ganna. “Quando ho visto che i ragazzi erano in svantaggio di mezzo secondo ho pensato che sarebbe stata dura perchè di ...

