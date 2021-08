Ciclismo, Italia in finale a Tokyo con il record del mondo: clamorosi gli azzurri dell’inseguimento a squadre (Di martedì 3 agosto 2021) Un quartetto formidabile ai Giochi di Tokyo 2020. Questo è stata la squadra azzurra del Ciclismo su pista composta da Lamon, Consonni, Milan e Ganna. I ciclisti Italiani hanno superato la favorita Nuova Zelanda con una prestazione superlativa per intensità fermando il cronometro sul nuovo record mondiale della specialità: 3:42:307. Gli oceanici sono stati staccati di 9 decimi. Domani dalle ore 10 Italiane, i nuovi detentori del primato sfideranno la vincente dell’altra semifinale tra Gran Bretagna e Danimarca. Leggi anche: Caso nel Ciclismo azzurro, Cassani paga ... Leggi su open.online (Di martedì 3 agosto 2021) Un quartetto formidabile ai Giochi di2020. Questo è stata la squadra azzurra delsu pista composta da Lamon, Consonni, Milan e Ganna. I ciclistini hanno superato la favorita Nuova Zelanda con una prestazione superlativa per intensità fermando il cronometro sul nuovomondiale della specialità: 3:42:307. Gli oceanici sono stati staccati di 9 decimi. Domani dalle ore 10ne, i nuovi detentori del primato sfideranno la vincente dell’altra semitra Gran Bretagna e Danimarca. Leggi anche: Caso nelazzurro, Cassani paga ...

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA TOKYO 2020 CICLISMO SU PISTA, INSEGUIMENTO M: RECORD DEL MONDO PER L'ITALIA CRONO DI 3:42:307: AZZURRI IN… - rtl1025 : ???? Alle Olimpiadi di #Tokyo2020 l'Italia è in finale per l'oro dell'inseguimento a squadre maschile di #ciclismo su… - Eurosport_IT : E ora andiamoci a prendere l'orooooo! ???????? Appuntamento mercoledì 4 Agosto alle 11:06 ? #HomeOfTheOlympics |… - SenatoreF : RT @Eurosport_IT: E ora andiamoci a prendere l'orooooo! ???????? Appuntamento mercoledì 4 Agosto alle 11:06 ? #HomeOfTheOlympics | #Tokyo2020… - Italia_Notizie : Tokyo, altra medaglia sicura per l’Italia: azzurri in finale (con record del mondo) nell’inseguimento a squadre di… -