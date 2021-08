Ciclismo | inseguimento squadre | Italia in finale per l' oro con record mondiale

(Di martedì 3 agosto 2021) Il sondaggio Swg per il Tg La7 fotografa la crescita dei... Read More Ambiente Etico e a km 0, nei rifugi del Tonale menu con certificazione green 2 Agosto 2021 Ci saranno almeno cinque prodotti ...

+++FINALE PER L'ORO E RECORD DEL MONDOOOOOO: PANDEMONIO AZZURRO NELL'INSEGUIMENTO A SQUADRE DEL CICLISMO SU PISTA - ULTIM'ORA TOKYO 2020 CICLISMO SU PISTA, INSEGUIMENTO M: RECORD DEL MONDO PER L'ITALIA CRONO DI 3:42:307: AZZURRI IN FINALE - UN CICLISMO SU PISTA DA BRIVIDI! Il quartetto composto dal 27enne miranese Francesco Lamon, insieme a Filippo Ganna

Chloe Dygert e compagne sono partite più forte, ma dopo due chilometri le due Nazionali viaggiavano sugli stessi tempi. Nel finale, ad ogni modo, le britanniche hanno dimostrato di averne di più. L'Italia è in finale per l'oro nell'inseguimento a squadre del ciclismo su pista. Un dubbio durato oltre un'ora, ossia il tempo impiegato dai giudici per decidere come muoversi dopo l'incidente tra Danimarca e Gran Bretagna avvenuto nella semifinale dell'inseguimento a squadre uomini. "Oggi siamo arrivati con buona gamba e i ragazzi hanno dimostrato che il lavoro fatto negli anni ha portato davvero a tante cose, a tante emozioni". Così Filippo Ganna dopo aver battuto la Nuova Zelanda.