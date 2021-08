Chris Noth avvistato sul set del reboot di ‘Sex and the City’ | il tanto atteso ritorno di Mr Big è arrivato

(Di martedì 3 agosto 2021) Le riprese deldi Sex and the City sono iniziate da poco. La nuova serie tv si chiamerà And Just Like That… e tutto sembra già essere pronto. La HBO, casa produttrice del progetto, si aspetta un grande successo dalla messa in onda delle nuove puntate e proprio per questo sul set è stato … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Chris Noth

Il Fatto Quotidiano

Big, interpretato dall'attore, torna però anche l'ex rivale in amore Aidan Shaw. L'attore John Corbet ha infatti confermato di far parte del revival. Torneranno poi anche David Eigenberg ...Tra i ritorni molto attesi anche quello di, interprete di Mr. Big . Che ne pensate delle dichiarazioni di John Oliver contro il revival di Sex and the City ? Lasciate un commento!Chris Noth avvistato sul set del reboot di Sex and the City nei panni di Mr. Big. I fan non stanno più nella pelle nell'attesa del debutto.Gli attori Brenda Vaccaro e Ivan Hernandez sono le nuove due aggiunte al cast di And Just Like That..., l'atteso revival di Sex and the City che ha riportato Sarah Jessica Parker, ...